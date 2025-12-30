Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»

Джанмарко Поццекко – фаворит на пост главного тренера «Галатасарая».

Бывший главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко может продолжить карьеру в клубном баскетболе. По информации журналиста Чемы де Лукаса, итальянский специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера турецкого «Галатасарая ».

В настоящий момент команду возглавляет Якуп Секизкок, под руководством которого «Галатасарай» показывает нестабильные результаты в чемпионате Турции (7-6) и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов ФИБА. При этом назначение нового спортивного директора Владимира Мицова указывает на возможные кадровые перестановки в тренерском штабе.

Поццекко покинул пост главного тренера сборной Италии летом после Евробакета, на котором итальянцы вылетели в 1/8 финала от Словении.