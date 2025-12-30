Якоб Пелтль пропустит как минимум еще одну неделю из‑за травмы поясницы
Центровой «Торонто» Якоб Пелтль пропустит как минимум еще одну неделю.
«Торонто» продолжит обходиться без своего основного центрового Якоба Пелтля. Игрок пропустит уже шестую игру из семи последних из-за проблем с поясницей.
Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, клуб подтвердил, что Пелтль проходит интенсивную программу реабилитации и укрепления мышц для восстановления после травмы. Окончательное решение о его допуске к играм будет принято после повторного медицинского осмотра, запланированного через неделю.
В текущем сезоне Пелтль, являющийся ключевым игроком передней линии «Торонто», сыграл 21 матч и демонстрирует следующую статистику: 9,7 очка, 7,7 подбора, 2,1 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Майкла Скотто
