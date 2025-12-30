Якоб Пелтль пропустит как минимум еще одну неделю из‑за травмы поясницы

Центровой «Торонто» Якоб Пелтль пропустит как минимум еще одну неделю.

«Торонто » продолжит обходиться без своего основного центрового Якоба Пелтля. Игрок пропустит уже шестую игру из семи последних из-за проблем с поясницей.

Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, клуб подтвердил, что Пелтль проходит интенсивную программу реабилитации и укрепления мышц для восстановления после травмы. Окончательное решение о его допуске к играм будет принято после повторного медицинского осмотра, запланированного через неделю.

В текущем сезоне Пелтль , являющийся ключевым игроком передней линии «Торонто », сыграл 21 матч и демонстрирует следующую статистику: 9,7 очка, 7,7 подбора, 2,1 передачи в среднем за матч.