Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
Защитник «Барселоны» Кевин Пантер признан MVP Евролиги по итогам декабря. Американский баскетболист стал ключевой фигурой в успешном отрезке своей команды, которая одержала четыре победы при одном поражении.
Пантер возглавил список бомбардиров лиги в декабре, набирая в среднем 24,4 очка за игру. Его показатели эффективности бросков: 55,1% двухочковых, 46,9% трехочковых и 92% штрафных. Кроме того, он в среднем отдавал 3,4 передачи и делал 1,8 перехвата за матч.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Евролиги
