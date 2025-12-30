Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря

Защитник «Барселоны» Кевин Пантер признан MVP Евролиги по итогам декабря. Американский баскетболист стал ключевой фигурой в успешном отрезке своей команды, которая одержала четыре победы при одном поражении.

Пантер возглавил список бомбардиров лиги в декабре, набирая в среднем 24,4 очка за игру. Его показатели эффективности бросков: 55,1% двухочковых, 46,9% трехочковых и 92% штрафных. Кроме того, он в среднем отдавал 3,4 передачи и делал 1,8 перехвата за матч.