Видео
0

11-й тур чемпионата Испании стал самым результативным за последние 37 лет

Рекордная результативность в чемпионате Испании: 1651 очко в 11-м туре.

11-й тур испанской баскетбольной Лиги ACB установил исторический рекорд результативности. По итогам всех матчей команды суммарно набрали 1651 очко, что стало наивысшим показателем за тур за последние 37 лет.

Средняя результативность составила 91,7 очка на команду за игру. Это лучший показатель в лиге с 19-го тура сезона-1988/89, когда команды набирали в среднем по 93,3 очка.

Наиболее зрелищным матчем тура стала игра «Сан-Пабло Бургос» – «Манреса», завершившаяся в овертайме со счетом 100:102. При этом в основное время больше всего очков (199) набрали «Бреоган» и «Бильбао» в матче, закончившемся со счетом 100:99.

4 января «Реал» и «Барселона» встретятся в 14-м туре чемпионата Испании по баскетболу, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Начало трансляции в 14:30 по московскому времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ВидеоСпортс’’
logoчемпионат Испании
logoБреоган
logoБильбао
logoМанреса
logoСан-Пабло Бургос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встречается с «Ховентудом» и другие матчи
56 минут назадLive
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
28 декабря, 20:22
Главные новости
«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера
9 минут назад
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
27 минут назад
Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»
49 минут назад
Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP
сегодня, 17:59
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Даллас» пытается организовать обмен Дэвиса в «Атланту», при этом Янг в сделку не войдет»
сегодня, 17:39
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 17:19
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 17:09
Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели
сегодня, 16:59
Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»
сегодня, 16:47
Связка Джамала Мюррэя и Николы Йокича – самая результативная в НБА в этом сезоне по количеству ассистов
сегодня, 16:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
6 минут назад
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встречается с «Ховентудом» и другие матчи
56 минут назадLive
Еврокубок. «Будучность» встречается с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» играет с «Манресой» и другие матчи
58 минут назадLive
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
сегодня, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
сегодня, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
сегодня, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
сегодня, 14:12Фото
Евролига оштрафовала «Маккаби» на 10000 евро за оскорбительные выкрики болельщиков в матче с «Валенсией»
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34