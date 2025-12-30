11-й тур чемпионата Испании стал самым результативным за последние 37 лет

Рекордная результативность в чемпионате Испании: 1651 очко в 11-м туре.

11-й тур испанской баскетбольной Лиги ACB установил исторический рекорд результативности. По итогам всех матчей команды суммарно набрали 1651 очко, что стало наивысшим показателем за тур за последние 37 лет.

Средняя результативность составила 91,7 очка на команду за игру. Это лучший показатель в лиге с 19-го тура сезона-1988/89, когда команды набирали в среднем по 93,3 очка.

Наиболее зрелищным матчем тура стала игра «Сан-Пабло Бургос » – «Манреса », завершившаяся в овертайме со счетом 100:102. При этом в основное время больше всего очков (199) набрали «Бреоган » и «Бильбао » в матче, закончившемся со счетом 100:99.

4 января «Реал» и «Барселона» встретятся в 14-м туре чемпионата Испании по баскетболу, Спортс’’ покажет матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт. Начало трансляции в 14:30 по московскому времени.