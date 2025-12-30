Евролига оштрафовала «Маккаби» на 10000 евро за оскорбительные выкрики болельщиков в матче с «Валенсией»
Евролига оштрафовала «Маккаби» после жалобы «Валенсии» на поведение фанатов.
Евролига оштрафовала «Маккаби Тель‑Авив» на 10 000 евро из‑за неприемлемого поведения болельщиков во время матча 17‑го тура против «Валенсии».
Основанием для дисциплинарных санкций послужили оскорбительные выкрики фанатов «Маккаби» в адрес команды гостей и ее главного тренера Педро Мартинеса. Инцидент побудил «Валенсию» подать официальную жалобу, в которой говорилось о расистских высказываниях и систематических оскорблениях.
При этом Мартинес прокомментировал случившееся, отметив, что не принимает оскорбления на свой счет.
