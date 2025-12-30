Евролига оштрафовала «Маккаби» на 10000 евро за оскорбительные выкрики болельщиков в матче с «Валенсией»

Евролига оштрафовала «Маккаби» после жалобы «Валенсии» на поведение фанатов.

Евролига оштрафовала «Маккаби Тель‑Авив » на 10 000 евро из‑за неприемлемого поведения болельщиков во время матча 17‑го тура против «Валенсии».

Основанием для дисциплинарных санкций послужили оскорбительные выкрики фанатов «Маккаби» в адрес команды гостей и ее главного тренера Педро Мартинеса. Инцидент побудил «Валенсию» подать официальную жалобу, в которой говорилось о расистских высказываниях и систематических оскорблениях.

При этом Мартинес прокомментировал случившееся, отметив, что не принимает оскорбления на свой счет.