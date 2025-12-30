Джамал Мозли о травме Франца Вагнера: «Пока мы не можем назвать точные сроки возвращения»

Джамал Мозли о травме Франца Вагнера: Пока нет конкретной даты возвращения.

Главный тренер «Орландо» Джамал Мозли подтвердил, что у ключевого игрока команды Франца Вагнера до сих пор нет конкретных сроков возвращения в строй. Немецкий форвард восстанавливается после тяжелого растяжения связок левого голеностопа, полученного три недели назад в матче против «Никс».

«Пока мы не можем назвать точные сроки возвращения. Конкретного графика нет», – заявил главный тренер «Мэджик».

Мозли выразил уверенность в желании Вагнера вернуться, но подчеркнул, что хотя игроку удалось избежать худшего сценария, его восстановление требует дополнительного времени и осторожности.

Изначальный прогноз по травме предполагал восстановление за 2–4 недели. Текущая неопределенность со сроками может указывать на то, что процесс идет ближе к верхней границе этого прогноза или даже дольше.