35

Никола Йокич избежал серьезной травмы колена (Meridian Sport)

По сообщениям сербских СМИ Никола Йокич избежал серьезной травмы.

Центровой «Денвера» Никола Йокич повредил колено в матче с «Майами» и покинул паркет. Официального медицинского заключения от клуба пока нет, но сербский Meridian Sport, ссылаясь на свои источники, сообщает, что серьезных последствий удалось избежать.

У трехкратного MVP предварительно диагностировали гиперэкстензию левого колена. Серьезных повреждений связок или сустава не выявлено. Окончательную точку в диагнозе поставит полное обследование, которое Йокич пройдет сегодня.

Потеря Йокича на долгий срок стала бы критическим ударом по «Наггетс», чьи кадровые проблемы и без того усугубляются травмами ключевых игроков, таких как Кристиан Браун (травма голеностопа), Аарон Гордон (повреждение задней поверхности бедра) и Кэмерон Джонсон (травма колена).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Meridian Sport
logoДенвер
logoНикола Йокич
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Худшим сценарием для травмы Николы Йокича называется разрыв крестообразной связки
сегодня, 12:05
Адебайо о Йокиче: «Он из тех парней, которые не пытаются выторговать фол, и я искренне это уважаю»
сегодня, 06:26
Джамал Мюррэй о травме колена у Йокича: «Моя первая мысль – лишь бы это не стало повторением моей истории с крестами»
сегодня, 05:18
Главные новости
«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера
9 минут назад
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
27 минут назад
Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»
49 минут назад
Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP
сегодня, 17:59
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Даллас» пытается организовать обмен Дэвиса в «Атланту», при этом Янг в сделку не войдет»
сегодня, 17:39
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 17:19
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 17:09
Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели
сегодня, 16:59
Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»
сегодня, 16:47
Связка Джамала Мюррэя и Николы Йокича – самая результативная в НБА в этом сезоне по количеству ассистов
сегодня, 16:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
6 минут назад
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встречается с «Ховентудом» и другие матчи
56 минут назадLive
Еврокубок. «Будучность» встречается с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» играет с «Манресой» и другие матчи
58 минут назадLive
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
сегодня, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
сегодня, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
сегодня, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
сегодня, 14:12Фото
Евролига оштрафовала «Маккаби» на 10000 евро за оскорбительные выкрики болельщиков в матче с «Валенсией»
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34