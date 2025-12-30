Никола Йокич избежал серьезной травмы колена (Meridian Sport)

По сообщениям сербских СМИ Никола Йокич избежал серьезной травмы.

Центровой «Денвера » Никола Йокич повредил колено в матче с «Майами» и покинул паркет. Официального медицинского заключения от клуба пока нет, но сербский Meridian Sport, ссылаясь на свои источники, сообщает, что серьезных последствий удалось избежать.

У трехкратного MVP предварительно диагностировали гиперэкстензию левого колена. Серьезных повреждений связок или сустава не выявлено. Окончательную точку в диагнозе поставит полное обследование, которое Йокич пройдет сегодня.

Потеря Йокича на долгий срок стала бы критическим ударом по «Наггетс», чьи кадровые проблемы и без того усугубляются травмами ключевых игроков, таких как Кристиан Браун (травма голеностопа), Аарон Гордон (повреждение задней поверхности бедра) и Кэмерон Джонсон (травма колена).