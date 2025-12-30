  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Пирс считает, что Виктор Вембаньяма не должен был соглашаться выходить со скамейки: «Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?»
15

Пол Пирс считает, что Виктор Вембаньяма не должен был соглашаться выходить со скамейки: «Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?»

Пирс недоволен тем, что Вембаньяма согласился не выходить в старте.

Член Зала славы НБА Пол Пирс выразил свои мысли по поводу центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньямы, который после восстановления от травмы начинал матчи на скамейке запасных.

«Он сейчас шестой игрок. Как так получается, что ты выходишь со скамейки? Почему ты соглашаешься на это? Я бы даже не стал это принимать.

Никогда не видел, чтобы суперзвезда такого уровня соглашалась выходить со скамейки в нескольких матчах подряд... Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?» – задался вопросом Пирс.

Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин в ответ привел примеры Стефена Карри и Кобе Брайанта.

Вембаньяма выходил на паркет со скамейки в шести матчах, каждый из которых «Сперс» выиграли. С тех пор, как центровой вернулся в стартовый состав, команда потерпела два поражения.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст No Fouls Given
logoВиктор Вембаньяма
logoПол Пирс
logoСан-Антонио
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виктор Вембаньяма о матче с «Никс»: «У нас должок»
сегодня, 06:37
Виктор Вембаньяма забил данк с передачи Стефона Касла от щита
сегодня, 05:00Видео
Лу Уильямс о противостоянии Вембаньямы и Холмгрена: «Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА»
вчера, 20:06
Главные новости
«Сакраменто» рассматривает варианты обмена Денниса Шредера
9 минут назад
«Сакраменто» по-прежнему заинтересован в Джонатане Куминге
27 минут назад
Дуэйн Уэйд: «Вембаньяма – потрясающий баскетболист, у него есть все»
49 минут назад
Травма Николы Йокича может стоить ему титула MVP
сегодня, 17:59
Журналист ESPN Тим Макмэн: «Даллас» пытается организовать обмен Дэвиса в «Атланту», при этом Янг в сделку не войдет»
сегодня, 17:39
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 17:19
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Детройтом», «Мемфис» примет «Филадельфию» и другие матчи
сегодня, 17:09
Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели
сегодня, 16:59
Дрэймонд Грин о Майкле Портере: «Сейчас он показывает, что является тем игроком, которого все видели в нем еще со времен университета»
сегодня, 16:47
Связка Джамала Мюррэя и Николы Йокича – самая результативная в НБА в этом сезоне по количеству ассистов
сегодня, 16:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» выиграл у «Марусси»
6 минут назад
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встречается с «Ховентудом» и другие матчи
56 минут назадLive
Еврокубок. «Будучность» встречается с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» играет с «Манресой» и другие матчи
58 минут назадLive
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
сегодня, 16:28
Кэмерон Тэйлор: «Мы в Евролиге не для того, чтобы просто играть. Мы здесь, чтобы бороться за титул»
сегодня, 15:54
Крис Силва признан MVP группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 15:10Фото
Джанмарко Поццекко – основной претендент на пост главного тренера «Галатасарая»
сегодня, 14:39
Кевин Пантер – MVP Евролиги по итогам декабря
сегодня, 14:12Фото
Евролига оштрафовала «Маккаби» на 10000 евро за оскорбительные выкрики болельщиков в матче с «Валенсией»
сегодня, 13:47
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34