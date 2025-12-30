Пол Пирс считает, что Виктор Вембаньяма не должен был соглашаться выходить со скамейки: «Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?»

Пирс недоволен тем, что Вембаньяма согласился не выходить в старте.

Член Зала славы НБА Пол Пирс выразил свои мысли по поводу центрового «Сан-Антонио » Виктора Вембаньямы , который после восстановления от травмы начинал матчи на скамейке запасных.

«Он сейчас шестой игрок. Как так получается, что ты выходишь со скамейки? Почему ты соглашаешься на это? Я бы даже не стал это принимать.

Никогда не видел, чтобы суперзвезда такого уровня соглашалась выходить со скамейки в нескольких матчах подряд... Какую суперзвезду вы видели, которая бы так делала?» – задался вопросом Пирс.

Трехкратный чемпион НБА Дэнни Грин в ответ привел примеры Стефена Карри и Кобе Брайанта.

Вембаньяма выходил на паркет со скамейки в шести матчах, каждый из которых «Сперс» выиграли. С тех пор, как центровой вернулся в стартовый состав, команда потерпела два поражения.