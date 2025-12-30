22

Худшим сценарием для травмы Николы Йокича называется разрыв крестообразной связки

Стали известны первые оценки травмы Йокича по видео.

Доктор Эван Джеффрис, специалист по физиотерапии, охарактеризовал травму, полученную центровым «Денвера» Николой Йокичем.

На основании видео повреждения Джеффрис предположил, что Йокич мог получить гиперэкстензию или ушиб кости в левом колене. Это был бы лучший сценарий и означало, что Йокич не выбыл на длительный срок.

Худший сценарий – это разрыв передней крестообразной связки, одна из самых серьезных травм в баскетболе. Йокичу пришлось бы лечь на операцию и пропустить остаток сезона и, возможно, первую половину следующего сезона, если это будет официальным диагнозом. 

Также Джеффрис отметил, что для гиперэкстензии или ушиба колена типично выглядеть страшнее, чем они есть на самом деле.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Sportskeeda
logoНикола Йокич
logoНБА
травмы
logoДенвер
