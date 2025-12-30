Жорди Фернандес о преображении защиты «Бруклина»: «Габариты на каждой из позиций имеют значение»

Фернандес объяснил, за счет чего «Нетс» смогли наладить защиту.

Главный тренер «Бруклина » Жорди Фернандес пояснил, что стало ключом к преображению игры команды в обороне.

«Я думаю, габариты на каждой из позиций имеют значение. Когда мы перевели Ноа (Клауни) в стартовый состав и сдвинули Майка (Портера) на «тройку», это действительно изменило все.

Но что еще важнее – каждый игрок поверил в то, что тренеры им предлагают. В НБА не так просто проводить длинные тренировки, игры идут одна за одной. Но ребята не жаловались, работали над защитными схемами и результат виден на площадке», – сказал Фернандес.

В декабре «Нетс» вышли на первое место в лиге по защитному рейтингу – 105,4 при 7 победах и 4 поражениях. В ноябре команда занимала 26-ю строчку (119,9) с балансом 3-11.