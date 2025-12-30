  • Спортс
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо

Симмонс рассказал о своем текущем состоянии.

В разговоре с журналистом Сэмом Джейном из The Athletic, разыгрывающий Бен Симмонс сказал, что тренируется в Лос-Анджелесе с целью стать «непробиваемым» на площадке, дабы избежать дальнейших травм.

Игрок также добавил, что его бросок наконец-то ощущается хорошо, и теперь он может выполнять простой крюк без какого-либо дискомфорта.

За свои девять лет в лиге Симмонс пропустил 273 игры. За последние четыре сезона он был доступен лишь в одной трети матчей своих команд. В сезоне-2024/25 он сыграл в общей сложности 51 игру за «Бруклин» и «Клипперс», набирая в среднем 5 очков за 22 минуты на площадке.

В течение года Симмонс говорил, что часто чувствовал себя здоровым лишь «на 20 или 30 процентов». По его словам, иногда он едва мог выпрямиться по утрам перед играми из-за перенесенных травм спины.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoБен Симмонс
logoНБА
