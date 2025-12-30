Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 29 декабря.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали защитник Стефон Касл, центровой Виктор Вембаньяма (оба – «Сан-Антонио»), защитник Никил Александер-Уокер («Атланта») и форвард Брэндон Миллер («Шарлотт»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости