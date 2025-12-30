Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA

Елатонцев провел первую игру в американской студенческой лиге.

Российский центровой Кирилл Елатонцев дебютировал за команду университета Оклахомы в NCAA .

В победном матче против университета долины Миссисипи (93:69) россиянин вошел в игру со скамейки запасных, провел на паркете 18 минут и набрал 6 очков (2 из 3 с игры, 2 из 2 штрафных), 4 подбора и 1 передачу.

У Елатонцева есть действующий контракт с «Локомотивом‑Кубань » до конца сезона‑2026/27 с опцией продления до 2029 года. Ранее краснодарский клуб обвинил 23‑летнего баскетболиста в нарушении условий соглашения и обратился с жалобами в РФБ, ФИБА и NCAA.