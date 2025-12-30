Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»

Сегодня, 30 декабря, в рамках чемпионата Греции пройдет один матч.

«Марусси» примет «Панатинаикос». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 9-1, ПАОК – 9-2, АЕК – 7-4, Промитеас – 6-5, Перистери – 5-6, Арис – 5-6, Ираклис – 5-6, Миконос – 5-6, Кардицас – 4-7, Марусси – 2-8, Колоссос – 2-9, Паниониос – 1-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.