0

ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встретится с «Ховентудом» и другие матчи

Сегодня, 30 декабря, в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Мурсия» сыграет с «Реалом» в матче лидеров турнира, «Уникаха» примет «Ховентуд».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 11-1, Мурсия – 10-2, Валенсия – 9-2, Тенерифе – 8-4, Барселона –8-4, Ховентуд – 8-4, Уникаха – 7-5, Баскония – 7-5, Гран-Канария – 5-6, Бильбао – 5-7, Манреса – 5-7, Жирона – 5-7, Сарагоса – 4-7, Бреоган – 5-8, Андорра – 4-8, Форса Льейда – 4-8, Сан-Пабло Бургос – 1-11, Гранада – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Испании
logoГран-Канария
logoГранада
logoМурсия
logoХовентуд
logoУникаха
результаты
logoСан-Пабло Бургос
logoРеал
logoТенерифе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Амар Алибегович тренируется с «Гранадой», но ожидает разрешения «Трапани Шарк» для официального дебюта за новый клуб
27 декабря, 14:30
«Баскония» продлила контракт с Коби Симмонсом до конца сезона-2025/26
24 декабря, 13:46
Главные новости
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
19 минут назад
Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:03Видео
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
сегодня, 09:53
Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA
сегодня, 09:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
сегодня, 08:33
Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка
сегодня, 08:00Видео
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
сегодня, 07:37Видео
Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»
сегодня, 07:13
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
сегодня, 07:08Видео
Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
сегодня, 06:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:02
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:47
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59
Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»
вчера, 17:48