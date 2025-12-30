  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного сезона Еврокубка.

«Будучность» примет «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» встретится с «Манресой».

Группа А

Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-2, Бахчешехир Турция – 7-4, Цедевита-Олимпия Словения – 7-4, Клуж Румыния – 6-5, Арис Греция – 6-5, Манреса Испания – 6-5, Нептунас Литва – 5-6, Венеция Италия – 5-6, Шленск Польша – 4-7, Гамбург Германия – 0-11.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 9-2, Бешикташ Турция – 8-4, Тюрк Телеком Турция – 7-4, Будучность Черногория – 7-4, Тренто Италия – 6-5, Хемниц Германия – 6-6, Ульм Германия – 5-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-6, Литкабелис Литва – 2-9, Паниониос Греция – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
