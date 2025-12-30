Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного сезона Евролиги.
Израильский «Хапоэль Тель-Авив» (1) примет литовский «Жальгирис» (8), испанская «Барселона» (4) встретится с «Монако» (6).
Регулярный чемпионат
Положение команд: Хапоэль Тель-Авив Израиль – 13-5, Валенсия Испания – 12-6, Панатинаикос Греция – 12-6, Барселона Испания – 12-6, Фенербахче Турция – 11-6, Монако – 11-7, Олимпиакос Греция – 10-7, Жальгирис Литва – 10-8, Црвена Звезда Сербия – 10-8, Реал Испания – 10-8, Милан Италия – 9-9, Дубай ОАЭ – 9-9, Виртус Италия – 8-10, Маккаби Тель-Авив Израиль – 8-10, Париж Франция – 6-12, Баскония Испания – 6-12, Анадолу Эфес Турция – 6-12, Партизан Сербия – 6-12, Бавария Германия – 5-13, Виллербан Франция – 5-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости