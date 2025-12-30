Видео
4

Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка

Адетокумбо не понравилось, что судьи не зафиксировали нарушение.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо начал эмоционально высказывать свои претензии арбитру после того, как греку не удалось забить данк с сопротивлением форварда «Шарлотт» Брэндона Миллера.

Адетокумбо избежал технического замечания, Миллеру записали блок-шот.

Матч закончился победой «Бакс» (123:113), в активе звезды «оленей» 24 очка, 4 подбора и 7 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoМилуоки
logoБаскетбол - видео
судьи
logoНБА
logoШарлотт
logoБрэндон Миллер
logoЯннис Адетокумбо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Док Риверс обошел Джорджа Карла и поднялся на 6-е место по победам в НБА среди тренеров
сегодня, 06:14
Майлз Бриджес получил травму голеностопа
сегодня, 04:46
«Милуоки» интересуется Маликом Монком
вчера, 19:23
Главные новости
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
18 минут назад
Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:03Видео
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
сегодня, 09:53
Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA
сегодня, 09:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
сегодня, 08:33
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
сегодня, 07:37Видео
Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»
сегодня, 07:13
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
сегодня, 07:08Видео
Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
сегодня, 06:57Видео
НБА. 23 очка Егора Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Голден Стэйт», 39 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту» и другие результаты
сегодня, 06:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:02
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встретится с «Ховентудом» и другие матчи
сегодня, 08:56
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:47
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59