Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка
Адетокумбо не понравилось, что судьи не зафиксировали нарушение.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо начал эмоционально высказывать свои претензии арбитру после того, как греку не удалось забить данк с сопротивлением форварда «Шарлотт» Брэндона Миллера.
Адетокумбо избежал технического замечания, Миллеру записали блок-шот.
Матч закончился победой «Бакс» (123:113), в активе звезды «оленей» 24 очка, 4 подбора и 7 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
