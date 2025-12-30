Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка

Адетокумбо не понравилось, что судьи не зафиксировали нарушение.

Форвард «Милуоки » Яннис Адетокумбо начал эмоционально высказывать свои претензии арбитру после того, как греку не удалось забить данк с сопротивлением форварда «Шарлотт » Брэндона Миллера . Адетокумбо избежал технического замечания, Миллеру записали блок-шот. Матч закончился победой «Бакс» (123:113), в активе звезды «оленей» 24 очка, 4 подбора и 7 передач.