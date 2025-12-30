Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
Пул исполнил странный бросок в ключевой момент.
Защитник «Нового Орлеана» Джордан Пул мог сравнять счет на последних секундах матча против «Нью-Йорка», но вместо этого предпочел попытаться найти контакт с защитником и заработать штрафные броски.
В результате Пул выбросил мяч странным движением, бросок не достиг цели, а свисток судей промолчал.
«Пеликанс» потерпели четвертое поражение подряд (125:130), на счету Пула 26 очков за 26 минут на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Knicks Beast в соцсети X
