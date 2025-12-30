Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом

Пул исполнил странный бросок в ключевой момент.

Защитник «Нового Орлеана» Джордан Пул мог сравнять счет на последних секундах матча против «Нью-Йорка », но вместо этого предпочел попытаться найти контакт с защитником и заработать штрафные броски.

В результате Пул выбросил мяч странным движением, бросок не достиг цели, а свисток судей промолчал.

«Пеликанс» потерпели четвертое поражение подряд (125:130), на счету Пула 26 очков за 26 минут на паркете.