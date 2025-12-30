  • Спортс
3

Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»

Дрэймонд Грин считает «Уорриорз» «угасающей Династией».

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время подкаста согласился с главным тренером Стивом Керром, ранее назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией».

«Это правда, Династии не вечны. Нужно стараться продлить их как можно дольше, выжимать максимум. Важно понимать, что Керр не говорил: «Наша династия угасла». Он сказал: «Наша династия угасает». Ну так смотрите, Стеф проводит 17-й сезон. Я – 14-й. Клэй Томпсон, которого уже нет в команде, был бы на 15-м. Стив Керр возглавляет нас уже 12 лет, и он не начинал с нами с самого начала. Мы уже давно вместе.

Керр сказал то, что есть. Наша задача – продлить Династию как можно дольше, пока нам предоставляется такая возможность. Это наша цель. Это наша миссия», – заявил Грин.

