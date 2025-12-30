  • Спортс
  • Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
Видео
4

Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»

Кузены Гилджес-Александер и Александер-Уокер сыграли друг против друга.

Звездный защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, стали самыми результативными игроками своих команд в сегодняшнем матче.

Гилджес-Александер записал на свой счет 39 очков, реализовав 15 из 24 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 7 из 7 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 6 передач и 2 перехвата за 36 минут на паркете.

Александер-Уокер ответил 30 очками (11 из 24 с игры, 6 из 14 из-за дуги, 2 из 3 с линии), 4 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.

«Хоукс», ослабленные отсутствием защитника Трэя Янга, форварда Джейлена Джонсона и центрового Кристапса Порзингиса, проиграли встречу – 129:140.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
