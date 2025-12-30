Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи

Джейлен Грин выругался в прямом эфире .

Форвард «Санз» Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время послематчевого интервью Коллина Гиллеспи.

В победном матче с «Уизардс» (115:101) Гиллеспи набрал 25 очков, 4 подбора и 6 передач.

Грин : Им лучше не шутить [fuck with you] с тобой!

Гиллеспи : Боже мой. В прямом эфире, бро?

Грин : А мне все равно!

Форвард Диллон Брукс также присоединился к обсуждению и отрекомендовал одноклубника как «мистера Стабильность».