Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
Джейлен Грин выругался в прямом эфире .
Форвард «Санз» Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время послематчевого интервью Коллина Гиллеспи.
В победном матче с «Уизардс» (115:101) Гиллеспи набрал 25 очков, 4 подбора и 6 передач.
Грин: Им лучше не шутить [fuck with you] с тобой!
Гиллеспи: Боже мой. В прямом эфире, бро?
Грин: А мне все равно!
Форвард Диллон Брукс также присоединился к обсуждению и отрекомендовал одноклубника как «мистера Стабильность».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoop Central
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости