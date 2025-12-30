Дуайт Ховард предлагает ввести в США обязательную военную службу
Дуайт Ховард выступил с неожиданным предложением.
Чемпион НБА Дуайт Ховард во время общения в социальных сетях предложил ввести в США обязательную военную службу для всех граждан.
«Считаю, что президент должен ввести обязательную годичную военную службу для всех, кто родился в Америке. Во многих других странах так делают.
Такое решение помогло бы нам с дисциплиной и структурой. Как думаете, поможет ли это Америке или нет?» – написал экс-игрок НБА.
Бывший игрок «Орландо» и «Лейкерс» согласился с высказанным мнением, что американцы должны как минимум получать военную подготовку.
«Подтверждаю, дайте мальчикам и девочкам 3 месяца военной подготовки, обучения выживанию, основам военной службы и обучите их базовым профессиям», – добавил знаменитый баскетболист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportskeeda
