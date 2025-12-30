Донован Митчелл отдал слепую передачу на аллей-уп для Джейлона Тайсона

Митчелл и Тайсон организовали красивый аллей-уп.

Защитники «Кливленда » Донован Митчелл и Джейлон Тайсон стали авторами яркого момента в игре против «Сан-Антонио »: Митчелл исполнил слепую передачу на Тайсона, который завершил атаку броском сверху.

По итогам матча «Кэвс» обыграли «Сперс» (113:101). В активе Митчелла 10 очков, 2 подбора и 7 передач, на счету Тайсона 11 очков, 3 подбора и 2 передачи.