Донован Митчелл отдал слепую передачу на аллей-уп для Джейлона Тайсона
Митчелл и Тайсон организовали красивый аллей-уп.
Защитники «Кливленда» Донован Митчелл и Джейлон Тайсон стали авторами яркого момента в игре против «Сан-Антонио»: Митчелл исполнил слепую передачу на Тайсона, который завершил атаку броском сверху.
По итогам матча «Кэвс» обыграли «Сперс» (113:101). В активе Митчелла 10 очков, 2 подбора и 7 передач, на счету Тайсона 11 очков, 3 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
