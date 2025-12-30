Виктор Вембаньяма о матче с «Никс»: «У нас должок»

Виктор Вембаньяма рассказал об особом настрое на матч с «Никс».

Звезда «Сперс» Виктор Вембаньяма заявил, что у команды будет особый подход к предстоящему матчу против «Никс».

Две недели назад «Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» в финале Кубка НБА. Также у техасцев прямо сейчас серия из двух домашних поражений.

«У нас должок перед ними. Но более всего мы должны самим себе», – заявил француз.