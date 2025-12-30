Виктор Вембаньяма о матче с «Никс»: «У нас должок»
Виктор Вембаньяма рассказал об особом настрое на матч с «Никс».
Звезда «Сперс» Виктор Вембаньяма заявил, что у команды будет особый подход к предстоящему матчу против «Никс».
Две недели назад «Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» в финале Кубка НБА. Также у техасцев прямо сейчас серия из двух домашних поражений.
«У нас должок перед ними. Но более всего мы должны самим себе», – заявил француз.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
