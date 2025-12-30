Стив Керр о 5-м подряд пропуске матча Кумингой: «Шанс на возвращение есть, но это непросто, ведь ему нужно много минут»

Стив Керр о ситуации Джонатана Куминги.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Джонатан Куминга все еще может вернуться в ротацию команды.

В понедельник Куминга пропустил пятый матч подряд по решению тренера, хотя «Голден Стэйт» проводил вторую игру за два дня.

«Шанс есть. Сложность в том, что он не из тех, кто играет на ограниченных минутах. Я выпускал на площадку нескольких парней, давая по восемь-десять минут, но Джей Кей – это тот, кому нужен ритм. Он не похож на Сантоса, который может ненадолго выйти на площадку, или на Пэта Спенсера, который может носиться по площадке четыре минуты и спокойно уйти.

Ему нужен ритм.

Он всегда должен быть готов, и шанс на возвращение есть, просто не сейчас. Но в НБА все быстро меняется», – заявил Керр.