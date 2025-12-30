  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о 5-м подряд пропуске матча Кумингой: «Шанс на возвращение есть, но это непросто, ведь ему нужно много минут»
3

Стив Керр о 5-м подряд пропуске матча Кумингой: «Шанс на возвращение есть, но это непросто, ведь ему нужно много минут»

Стив Керр о ситуации Джонатана Куминги.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что Джонатан Куминга все еще может вернуться в ротацию команды.

В понедельник Куминга пропустил пятый матч подряд по решению тренера, хотя «Голден Стэйт» проводил вторую игру за два дня.

«Шанс есть. Сложность в том, что он не из тех, кто играет на ограниченных минутах. Я выпускал на площадку нескольких парней, давая по восемь-десять минут, но Джей Кей – это тот, кому нужен ритм. Он не похож на Сантоса, который может ненадолго выйти на площадку, или на Пэта Спенсера, который может носиться по площадке четыре минуты и спокойно уйти.

Ему нужен ритм.

Он всегда должен быть готов, и шанс на возвращение есть, просто не сейчас. Но в НБА все быстро меняется», – заявил Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoСтив Керр
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoДжонатан Куминга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В НБА не верят, что Джонатан Куминга останется в «Голден Стэйт» после дедлайна
27 декабря, 13:17
Стив Керр о слухах об обмене Куминги: «Это непростая ситуация. Год назад в точно таком же положении был Уиггинс»
21 декабря, 15:16
«Я его поощрю». Керр планирует вернуть Кумингу в ротацию после продуктивной недели тренировок
18 декабря, 05:33
Главные новости
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
17 минут назад
Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:03Видео
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
сегодня, 09:53
Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA
сегодня, 09:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
сегодня, 08:33
Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка
сегодня, 08:00Видео
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
сегодня, 07:37Видео
Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»
сегодня, 07:13
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
сегодня, 07:08Видео
Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
сегодня, 06:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:02
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встретится с «Ховентудом» и другие матчи
сегодня, 08:56
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:47
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59