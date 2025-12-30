Адебайо о Йокиче: «Он из тех парней, которые не пытаются выторговать фол, и я искренне это уважаю»
Адебайо высказал свое отношение к Йокичу.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо отметил, что ему приятно выходить бороться на площадку против центрового «Денвера» Николы Йокича.
«Играть против него всегда весело. Ты видишь в нем величие. Он из тех парней, которые не симулируют, вернее, я не скажу, что симулируют… не пытаются выторговать фол, и я искренне это уважаю. Тяжело смотреть, как такие ребята покидают площадку», – сказал Адебайо.
Йокич получил травму колена в игре с «Хит» и пройдет МРТ-обследование завтра.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
