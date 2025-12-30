Леброну Джеймсу сегодня исполнился 41 год

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс сегодня празднует день рождения – 4-кратному чемпиону НБА 30 декабря исполнился 41 год.

Джеймс является самым возрастным действующим игроком лиги. Он проводит 23-й сезон в НБА, что делает его рекордсменом по этому показателю.

Пропустивший старт сезона из-за травмы Леброн на данный момент принял участие в 14 матчах, набирая в среднем 20,5 очка, 4,9 подбора и 6,7 передачи.