Джей Джей Редик о 41-летии Леброна: «Я в этом возрасте с трудом вылезаю из постели»

Джей Джей Редик о спортивном долголетии Леброна Джеймса.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал нынешнее состояние суперзвезды команды Леброна Джеймса, сравнив его с собой.

Джеймсу 30 декабря исполнился 41 год.

«Я называю его 41-летним с тех пор, как мне исполнился 41 год в июне. День рождения формально во вторник, но для меня ему уже 41. И это поразительно. Мне трудно вставать с постели по утрам. Мне требуется укол в колено. Мое тело – старое и изношенное.

Как говорится, «используй, или потеряешь». Как только я перестал пользоваться плодами работы, то потерял прежние навыки», – признался главный тренер «озерников» с улыбкой.