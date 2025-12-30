«Локомотив-Кубань» предложил Томиславу Томовичу из «Црвены Звезды» возглавить команду (Meridian Sport)

Томович может стать новым главным тренером «Локомотива-Кубань».

Как сообщает сербский портал Meridian Sport, ассистент главного тренера «Црвены Звезды » Томислав Томович привлек к себе внимание «Локомотива-Кубань» и получил выгодное предложение возглавить российский клуб.

Отмечается, что «Звезда» не станет препятствовать уходу Томовича, а сам тренер близок к принятию решения.

42-летний специалист работает в сербском гранде с 2023 года и не имеет опыта на позиции главного тренера в высших лигах. Томович также входит в тренерский штаб Душана Алимпиевича в сборной Сербии.

«Локомотив-Кубань », возглавляемый Антоном Юдиным, одержал 2 победы за последние 5 матчей и идет на 4-й строчке таблицы Единой лиги ВТБ с результатом 12-6.