«Локомотив-Кубань» предложил Томиславу Томовичу из «Црвены Звезды» возглавить команду (Meridian Sport)
Томович может стать новым главным тренером «Локомотива-Кубань».
Как сообщает сербский портал Meridian Sport, ассистент главного тренера «Црвены Звезды» Томислав Томович привлек к себе внимание «Локомотива-Кубань» и получил выгодное предложение возглавить российский клуб.
Отмечается, что «Звезда» не станет препятствовать уходу Томовича, а сам тренер близок к принятию решения.
42-летний специалист работает в сербском гранде с 2023 года и не имеет опыта на позиции главного тренера в высших лигах. Томович также входит в тренерский штаб Душана Алимпиевича в сборной Сербии.
«Локомотив-Кубань», возглавляемый Антоном Юдиным, одержал 2 победы за последние 5 матчей и идет на 4-й строчке таблицы Единой лиги ВТБ с результатом 12-6.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Meridian Sport
