Джимми Батлер – Дэнни Вольфу после попадания через него: «Белый мальчик!»

Батлер – Вольфу после попадания через него: Белый мальчик!.

В одном из эпизодов матча против «Бруклина » звездный форвард «Голден Стэйт » Джимми Батлер заработал 2+1, забросив через новичка «Нетс» Дэнни Вольфа , после чего трижды прокричал «белый мальчик!» в адрес соперника.

Встреча закончилась победой «Уорриорс» – 120:107. Батлер отметился 21 очком, 5 подборами и 4 передачами, в активе Вольфа 1 подбор и 2 передачи.