Джамал Мюррэй о травме колена у Йокича: «Моя первая мысль – лишь бы это не стало повторением моей истории с крестами»

Джамал Мюррэй отреагировал на травму колена у Йокича.

Разыгрывающий «Денвера » Джамал Мюррэй прокомментировал травму колена у лидера команды Николы Йокича .

В 2021 году Мэррэй выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.

«Желаю ему здоровья! Моя первая мысль, когда все случилось – лишь бы это не стало повторением моей истории.

Травмы – часть игры, но видеть такое всегда очень больно. Собираюсь поговорить с Николой в ближайшее время.

Йокич – ключевое звено нашей команды. Надеюсь, все обойдется. Мы же пока постараемся компенсировать его отсутствие за счет внутреннего ресурса. Его место пока займет кто-то другой», – заявил Мюррэй.