Джамал Мюррэй о травме колена у Йокича: «Моя первая мысль – лишь бы это не стало повторением моей истории с крестами»
Джамал Мюррэй отреагировал на травму колена у Йокича.
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй прокомментировал травму колена у лидера команды Николы Йокича.
В 2021 году Мэррэй выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок.
«Желаю ему здоровья! Моя первая мысль, когда все случилось – лишь бы это не стало повторением моей истории.
Травмы – часть игры, но видеть такое всегда очень больно. Собираюсь поговорить с Николой в ближайшее время.
Йокич – ключевое звено нашей команды. Надеюсь, все обойдется. Мы же пока постараемся компенсировать его отсутствие за счет внутреннего ресурса. Его место пока займет кто-то другой», – заявил Мюррэй.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
