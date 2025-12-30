2

Рич Пол: «Агентство Klutch Sports не управляет «Лейкерс»

Рич Пол рассказал о влиянии Klutch Sports на «Лейкерс».

По словам представителя Леброна Джеймса Рича Пола, агентство Klutch Sports не определяет ключевые решения офиса «Лейкерс».

«Мы никогда не управляли «Лейкерс». Такого никогда не было. Если бы я управлял «Лейкерс», я бы участвовал в их сделках и получал бы часть всех этих денег.

Людей волнует все остальное, но не реальное партнерство. У нас было и остается прекрасное партнерство с «Лейкерс», но оно совсем не такое, как вы могли бы подумать. И, кстати говоря, я совсем не хочу брать на себя эту ответственность.

Я рассматриваю себя как партнера тех команд, где выступают представляемые нами игроки», - заявил 45-летний агент.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Sports Rush
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
Рич Пол
