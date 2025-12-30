0

«Чикаго» лишился своих лучших бомбардиров Джоша Гидди и Коби Уайта из-за травм

Гидди и Уайт получили повреждения.

«Чикаго» потерпел тяжелое поражение от «Миннесоты» со счетом 101:136 и потерял из-за травм двух своих лучших бомбардиров – защитников Коби Уайта и Джоша Гидди.

Уайт, набирающий в среднем 20,5 очка, покинул площадку в первой четверти из-за растяжения правой икроножной мышцы. Ранее в этом сезоне он уже пропустил первые 11 игр из-за аналогичной травмы.

Гидди травмировал заднюю поверхность бедра на первой минуте второй половины матча, успев до этого набрать 11 очков. В текущем сезоне его средние показатели составляют 19,5 очка, 9,1 подбора и 9,2 передачи, а по количеству трипл-даблов (7) он занимает второе место в НБА.

Главный тренер «Буллс» Билли Донован после игры не смог сообщить ничего конкретного о состоянии обоих игроков.

Донован также сообщил, что команда на несколько игр останется и без форварда Зака Коллинза, который растянул большой палец на правой ноге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЧикаго
logoНБА
logoЗак Коллинз
logoБилли Донован
logoДжош Гидди
травмы
logoКоби Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никола Вучевич обошел Майкла Джордана по числу трехочковых в составе «Чикаго»
28 декабря, 15:33
Никола Вучевич об инциденте с Адетокумбо: «Видимо, Янниса взбесило, что «Буллс» не хотят его выменивать»
28 декабря, 05:36
Данк Янниса без сопротивления на последних секундах вызвал вопросы у игроков «Буллс». Завязалась потасовка
28 декабря, 04:30Видео
Главные новости
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
16 минут назад
Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:03Видео
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
сегодня, 09:53
Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA
сегодня, 09:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
сегодня, 08:33
Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка
сегодня, 08:00Видео
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
сегодня, 07:37Видео
Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»
сегодня, 07:13
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
сегодня, 07:08Видео
Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
сегодня, 06:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:02
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встретится с «Ховентудом» и другие матчи
сегодня, 08:56
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:47
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59