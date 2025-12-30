Айзейя Хартенштайн снова выбыл с мышечной травмой
Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн пропустил матч с «Атлантой» (140:129) из-за растяжения левой камбаловидной мышцы, которое он получил уже во второй раз в этом сезоне.
Хартенштайн травмировал ногу по ходу воскресной встречи с «Филадельфией».
«Тандер» не объявили сроки восстановления «большого». Он пропустил шесть матчей после того, как 26 ноября получил растяжение камбаловидной мышцы той же ноги, вернувшись в строй через 17 дней.
Айзейя набирает в среднем 11,2 очка и 10,4 подбора (лучший показатель в команде).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
