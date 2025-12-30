Виктор Вембаньяма забил данк с передачи Стефона Касла от щита
Вембаньяма и Касл организовали яркий момент.
Игроки «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма и Стефон Касл стали авторами красивого момента в матче против «Кливленда»: в быстрой атаке Касл отдал передачу от щита, которую Вембаньяма завершил броском сверху.
«Сперс» проиграли встречу (101:113), на счету Вембаньямы 26 очков и 14 подборов, у Касла – 15 очков и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости