Дрэймонд Грин устроил шутливую перепалку с 90-летним болельщиком «Нетс»

Дрэймонд Грин снова ругается с фанатами.

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вступил в дискуссию с известным болельщиком «Нетс» Mr. Whammy в паузе между двумя штрафными бросками.

Так называемый суперфанат «Бруклина » активно жестикулировал и выкрикивал что-то в адрес Грина, накладывая свое знаменитое «заклинание Уэмми» (делает это против исполняющих штрафные игроков соперника). 4-кратгый чемпион НБА отреагировал, но вскоре рассмеялся.

«Голден Стэйт » победил в Нью-Йорке со счетом 120:107, Дрэймонд набрал 7 очков, 5 подборов и 3 передачи при 5/6 с линии.