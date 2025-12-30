Дрэймонд Грин устроил шутливую перепалку с 90-летним болельщиком «Нетс»
Дрэймонд Грин снова ругается с фанатами.
Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин вступил в дискуссию с известным болельщиком «Нетс» Mr. Whammy в паузе между двумя штрафными бросками.
Так называемый суперфанат «Бруклина» активно жестикулировал и выкрикивал что-то в адрес Грина, накладывая свое знаменитое «заклинание Уэмми» (делает это против исполняющих штрафные игроков соперника). 4-кратгый чемпион НБА отреагировал, но вскоре рассмеялся.
«Голден Стэйт» победил в Нью-Йорке со счетом 120:107, Дрэймонд набрал 7 очков, 5 подборов и 3 передачи при 5/6 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
