0

Майлз Бриджес получил травму голеностопа

Бриджес травмировал ногу.

Форвард «Шарлотт» Майлз Бриджес покинул матч против «Милуоки» (поражение 113:123) из-за травмы правого голеностопа и не вернулся на площадку.

Бриджес получил повреждение в начале первой четверти, когда пытался пробиться через заслон, поставленный центровым «Бакс» Майлзом Тернером, и неудачно наступил на правую ногу. Он остался в игре, но затем, судя по всему, усугубил повреждение, защищаясь против трехочкового броска защитника Гэри Трента-младшего. Приземлившись на правую ногу, он стал прихрамывать.

Бриджес покинул игру и не вышел в начале второй четверти. В его активе за семь минут на площадке – 3 очка и 3 подбора.

«Хорнетс» и так выступали в урезанном составе: защитник Кон Книппел (голеностоп) и центровой Райан Колкбреннер (локоть) пропускали матч из-за травм.

В текущем сезоне 27-летний Бриджес принял участие в 31 матче, набирая в среднем 20,4 очка (43% с игры, 31,9% из-за дуги), 6,3 подбора и 3,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoШарлотт
травмы
logoМилуоки
logoМайлз Бриджес
logoРайан Колкбреннер
logoКон Книппел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Ли о травме Кона Книппела: «Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку»
вчера, 20:42
Чарльз Ли: «Хорнетс» начали верить в движение мяча и увеличили темп»
25 декабря, 12:08
Кишон Джордж получил неспортивный фол, выбросив Ламело Болла за пределы площадки
24 декабря, 07:59Видео
Главные новости
Бен Симмонс заявил, что хочет сделать свое тело «непробиваемым» и что его бросок наконец ощущается хорошо
14 минут назад
Данк Виктора Вембаньямы с передачи от щита и бросок под сирену со своей половины Никила Александер-Уокера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:03Видео
Билл Симмонс: «Есть «Лейкерс», которые никого не радуют, и «Уорриорс», которые выглядят мертвыми. Меняем Леброна на Батлера»
сегодня, 09:53
Кирилл Елатонцев дебютировал в NCAA
сегодня, 09:19
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
сегодня, 08:33
Яннис Адетокумбо накричал на арбитра, считая, что тот пропустил фол на греке при попытке данка
сегодня, 08:00Видео
Джордан Пул испортил решающую атаку, пытаясь заработать фол на трехочковом
сегодня, 07:37Видео
Дрэймонд Грин согласился с Керром, назвавшим «Уорриорз» «угасающей Династией»: «Цель – выжать максимум и продлить ее как можно дольше»
сегодня, 07:13
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
сегодня, 07:08Видео
Джейлен Грин выругался в прямом эфире во время интервью Коллина Гиллеспи
сегодня, 06:57Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Марусси» сыграет с «Панатинаикосом»
сегодня, 09:02
ACB. «Мурсия» примет «Реал», «Уникаха» встретится с «Ховентудом» и другие матчи
сегодня, 08:56
Еврокубок. «Будучность» встретится с «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» сыграет с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:47
Евролига. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Жальгирисом», «Барселона» примет «Монако» и другие матчи
сегодня, 08:29
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59