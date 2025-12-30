Майлз Бриджес получил травму голеностопа

Бриджес травмировал ногу.

Форвард «Шарлотт » Майлз Бриджес покинул матч против «Милуоки » (поражение 113:123) из-за травмы правого голеностопа и не вернулся на площадку.

Бриджес получил повреждение в начале первой четверти, когда пытался пробиться через заслон, поставленный центровым «Бакс» Майлзом Тернером, и неудачно наступил на правую ногу. Он остался в игре, но затем, судя по всему, усугубил повреждение, защищаясь против трехочкового броска защитника Гэри Трента-младшего. Приземлившись на правую ногу, он стал прихрамывать.

Бриджес покинул игру и не вышел в начале второй четверти. В его активе за семь минут на площадке – 3 очка и 3 подбора.

«Хорнетс» и так выступали в урезанном составе: защитник Кон Книппел (голеностоп) и центровой Райан Колкбреннер (локоть) пропускали матч из-за травм.

В текущем сезоне 27-летний Бриджес принял участие в 31 матче, набирая в среднем 20,4 очка (43% с игры, 31,9% из-за дуги), 6,3 подбора и 3,9 передачи.