  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в НБА в проигранном матче с «Уорриорз» – 23 очка
Видео
17

Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в НБА в проигранном матче с «Уорриорз» – 23 очка

Егор Дёмин провел один из лучших матчей в НБА.

Разыгрывающий «Бруклина» Егор Дёмин набрал 23 очка в проигранном матче с «Голден Стэйт» (107:120), что стало повторением его лучшего результата в НБА (ранее 29 ноября во встрече с «Филадельфией»).

Россиянин реализовал 7 дальних бросков, установив новый рекорд для новичков «Нетс» по точным 3-очковым в отдельно взятой встрече (7 из 17 с игры, 7 из 14 из-за дуги).

За 32 минуты на площадке в активе 19-летнего баскетболиста также 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват при 3 потерях.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoБруклин
logoГолден Стэйт
logoЕгор Дёмин
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин набрал 7 очков и 3 передачи, «Бруклин» одержал 10-ю победу в сезоне
28 декабря, 04:09Видео
20 очков и 5 передач Егора Дёмина помогли «Бруклину» одержать 9-ю победу в сезоне
24 декабря, 05:26Видео
Егор Дёмин набрал 16 очков и 5 подборов в победном матче против «Торонто»
22 декабря, 04:37Видео
Егор Дёмин набрал 14 очков, «Бруклин» уступил «Майами»
19 декабря, 06:13Видео
Главные новости
Джей Джей Редик о 41-летии Леброна: «Я в этом возрасте с трудом вылезаю из постели»
10 минут назад
НБА. 23 очка Егора Дёмина не спасли «Бруклин» в матче с «Голден Стэйт», 39 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Атланту» и другие матчи
сегодня, 04:16Live
Джимми Батлер – Дэнни Вольфу после попадания через него: «Белый мальчик!»
27 минут назадВидео
Джамал Мюррэй о травме колена у Йокича: «Моя первая мысль – лишь бы это не стало повторением моей истории с крестами»
43 минуты назад
«Чикаго» лишился своих лучших бомбардиров Джоша Гидди и Коби Уайта из-за травм
46 минут назад
Рич Пол: «Агентство Klutch Sports не управляет «Лейкерс»
51 минуту назад
Виктор Вембаньяма забил данк с передачи Стефона Касла от щита
сегодня, 05:00Видео
Айзейя Хартенштайн снова выбыл с мышечной травмой
сегодня, 04:59
Дрэймонд Грин устроил шутливую перепалку с 90-летним болельщиком «Нетс»
сегодня, 04:50Видео
Майлз Бриджес получил травму голеностопа
сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59
Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»
вчера, 17:48
Рубио, Силва, Каммингс, Хилл и Уайт – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
8 игроков «Панатинаикоса» вернулись к тренировкам после вспышки гриппа в команде
вчера, 16:29
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
вчера, 15:14