Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в НБА в проигранном матче с «Уорриорз» – 23 очка

Егор Дёмин провел один из лучших матчей в НБА.

Разыгрывающий «Бруклина » Егор Дёмин набрал 23 очка в проигранном матче с «Голден Стэйт » (107:120), что стало повторением его лучшего результата в НБА (ранее 29 ноября во встрече с «Филадельфией»).

Россиянин реализовал 7 дальних бросков, установив новый рекорд для новичков «Нетс» по точным 3-очковым в отдельно взятой встрече (7 из 17 с игры, 7 из 14 из-за дуги).

За 32 минуты на площадке в активе 19-летнего баскетболиста также 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват при 3 потерях.