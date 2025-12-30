Никил Александер-Уокер забросил под сирену со своей половины левой рукой

Александер-Уокеру удался сверхдальний бросок под сирену.

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер стал автором попадания со своей половины площадки в матче против «Оклахомы». Примечательно, что правша Александер-Уокер попал под сирену, выбросив мяч левой рукой.

По итогам встречи 27-летний защитник стал самым результативным игроком своей команды, набрав 30 очков (11 из 24 с игры).

«Хоукс», выступавшие без форварда Джейлена Джонсона (болезнь) и защитника Трэя Янга (ушиб четырехглавой мышцы), уступили «Тандер» – 129:140.