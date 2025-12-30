Никола Йокич пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена

Никола Йокич травмировал колено.

Суперзвезда «Наггетс» Никола Йокич повредил левое колено примерно за три секунды до большого перерыва матча с «Хит» (123:147).

Серб прихрамывал, покидая площадку. Он не вышел на вторую половину игры, а во вторник лидеру «Денвера» сделают МРТ.

«Он сразу понял, что что-то не так. Это часть НБА . Любая травма в этой игре вызывает переживания, особенно для такого игрока, как он. Завтра узнаем больше», – заявил главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман после матча.

Йокич пытался помочь Спенсеру Джонсу, когда тот защищался от прохода Хайме Хакеса. Отступая назад, одноклубник наступил на левую ногу 30-летнего центрового, что и привело к травме.

В 32 матчах сезона НБА Никола набирает в среднем по 29,6 очка, 12,2 подбора и 11,0 передачи.