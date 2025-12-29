0

Кавай Ленард и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА

НБА назвала Кавая Ленарда и Джейлена Брауна игроками недели.

НБА подвела итоги 10‑й недели сезона‑2025/26 (22–28 декабря): Кавай Ленард из «Клипперс» стал лучшим игроком Западной конференции, а Джейлен Браун из «Бостона» – Восточной.

Статистика Ленарда за прошедшую неделю: 41,3 очка, 9 подборов и 2,7 перехвата в среднем за матч. «Клипперс» выиграли все три игры.

«Бостон» провел неделю с двумя победами и одним поражением. Браун в этих матчах демонстрировал следующие показатели: в среднем 32,7 очка и 6,3 подбора при 55,8% точности бросков с игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
