Чарльз Ли о травме Кона Книппела: «Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку»

Тренер «Хорнетс» сообщил, что Кон Книппел избежал серьезной травмы голеностопа.

«Шарлотт» столкнулся с проблемой в игре против «Орландо»: один из лучших новичков лиги Кон Книппел покинул площадку из‑за растяжения правого голеностопа. Впрочем, врачи клуба считают, что восстановление пройдет быстро. Тренер «Хорнетс» Чарльз Ли , комментируя ситуацию, подчеркнул бойцовский характер игрока.

«Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку. Пока он демонстрирует хороший прогресс: уже может немного работать на площадке. Мы будем ежедневно отслеживать его состояние. На данный момент у нас диагноз – растяжение правого голеностопа, и мы будем действовать поэтапно, день за днем», – поделился Ли.

В своем дебютном сезоне в НБА Книппел стал ключевым игроком «Шарлотт »: в 31 матче сезона он выходил в стартовом составе в 30 играх, демонстрируя впечатляющую статистику – в среднем 19,3 очка, 5,1 подбора и 3,5 передачи за 33 минуты на паркете.