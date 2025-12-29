Чарльз Ли о травме Кона Книппела: «Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку»
«Шарлотт» столкнулся с проблемой в игре против «Орландо»: один из лучших новичков лиги Кон Книппел покинул площадку из‑за растяжения правого голеностопа. Впрочем, врачи клуба считают, что восстановление пройдет быстро. Тренер «Хорнетс» Чарльз Ли, комментируя ситуацию, подчеркнул бойцовский характер игрока.
«Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку. Пока он демонстрирует хороший прогресс: уже может немного работать на площадке. Мы будем ежедневно отслеживать его состояние. На данный момент у нас диагноз – растяжение правого голеностопа, и мы будем действовать поэтапно, день за днем», – поделился Ли.
В своем дебютном сезоне в НБА Книппел стал ключевым игроком «Шарлотт»: в 31 матче сезона он выходил в стартовом составе в 30 играх, демонстрируя впечатляющую статистику – в среднем 19,3 очка, 5,1 подбора и 3,5 передачи за 33 минуты на паркете.