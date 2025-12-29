Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша

Защитник греческого «Колоссоса» Эндрю Гоуделок оказался в центре скандала. По информации издания Iefimerida, Баскетболист был арестован после того, как при нем обнаружили партию гашиша. Гоуделок был доставлен в отделение полицию для дачи показаний.

37‑летний игрок проводит третий сезон в составе «Колоссоса». В нынешнем розыгрыше чемпионата Греции он успел провести 7 матчей, набирая в среднем 14,1 очка и отдавая 3 передачи за игру.

За свою карьеру Гоуделок играл за такие именитые клубы, как «Лейкерс » в НБА и турецкий «Фенербахче» в Евролиге.