Лу Уильямс о противостоянии Вембаньямы и Холмгрена: «Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА»

Лу Уильямс поставил под сомнение масштаб «соперничества» Вембаньямы и Холмгрена.

Сравнение Виктора Вембаньямы и Чета Холмгрена стало одной из главных тем последних недель в НБА. Дискуссия обострилась на фоне трех побед «Сан-Антонио » над «Оклахомой» за 12 дней, включая матчи 1/2 финала Кубка НБА и в День Рождества.

Однако не все эксперты согласны с такой постановкой вопроса. В эфире шоу Run It Back бывший обладатель приза «Лучший шестой игрок НБА» Лу Уильямс заявил, что настоящее противостояние у лидера «Сперс» должно быть с другим игроком «Тандер».

«В этом разговоре есть свои уровни. Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА [Шэем Гилджес-Александером ]. Именно они – кандидаты на звание MVP. Зачем кандидату на MVP соперничать с тем, кто даже не входит в этот разговор?» – заявил Уильямс.

