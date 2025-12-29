5

Джейлен Джонсон и Трэй Янг пропустят матч с «Оклахомой»

«Атланта» сыграет против «Оклахомы» без Янга и Джонсона.

«Атланта» отправится на выезд к действующим чемпионам «Оклахоме» в ослабленном составе. Клуб официально сообщил, что форвард Джейлен Джонсон и разыгрывающий Трэй Янг пропустят матч из‑за проблем со здоровьем. Джонсон не сыграет из-за болезни, а Янг – из-за ушиба четырехглавой мышцы правой ноги.

Ситуацию для «Хокс» может немного облегчить то, что у их соперника также будут проблемы с составом. Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн пропустит встречу из‑за растяжения левой камбаловидной мышцы. Для него это уже вторая такая травма в сезоне: впервые Хартенштайн выбыл 26 ноября и пропустил шесть матчей.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Марка Стейна
logoАтланта
logoТрэй Янг
травмы
logoАйзейя Хартенштайн
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoДжейлен Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оклахома-Сити – Атланта – во сколько и где смотреть трансляцию матча, НБА 2025/2026, 30 декабря 2025
вчера, 17:20Пользовательская новость
«Атланта» «более, чем когда-либо» готова обменять Трэя Янга
вчера, 12:15
«Атланта» – самый явный претендент на Энтони Дэвиса, клуб готов расстаться с Заккари Рисаше при «правильном сценарии»
вчера, 09:50
Главные новости
НБА. «Бруклин» Дёмина примет «Голден Стэйт», «Сан-Антонио» встретится с «Кливлендом» и другие матчи
вчера, 19:00
Кавай Ленард и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА
вчера, 20:59
Чарльз Ли о травме Кона Книппела: «Кон – невероятный боец. Он уже рвется на тренировку»
вчера, 20:42
Лу Уильямс о противостоянии Вембаньямы и Холмгрена: «Настоящее соперничество будет между Вемби и ШГА»
вчера, 20:06
«Милуоки» интересуется Маликом Монком
вчера, 19:23
Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
вчера, 18:29
Лука Дончич и Яннис Адетокумбо лидируют в голосовании болельщиков на Матч всех звезд, Леброн Джеймс – на 9‑м месте
вчера, 18:15Фото
Пол Пирс о «Лейкерс»: «До возвращения Леброна команда шла 15‑4, а с ним – уже 6‑5»
вчера, 17:35
«Милуоки» не сомневается в текущем составе и считает, что команда еще сможет подняться в турнирной таблице
вчера, 16:47
Единая лига ВТБ. «Бетсити Парма» уверенно обыграла «Пари НН»
вчера, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Милан» уверенно разобрался с «Кремоной», «Триест» уступил «Виртусу»
вчера, 21:34
ACB. «Баскония» вырвала победу у «Бреогана»
вчера, 21:23
Бывший игрок «Лейкерс» Эндрю Гаудлок арестован в Греции с партией гашиша
вчера, 20:23
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» взял верх над «Задаром»
вчера, 19:09
Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
вчера, 18:58
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
вчера, 17:59
Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»
вчера, 17:48
Рубио, Силва, Каммингс, Хилл и Уайт – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
вчера, 16:59Фото
8 игроков «Панатинаикоса» вернулись к тренировкам после вспышки гриппа в команде
вчера, 16:29
«Партизан» столкнулся с падением посещаемости после ухода Желько Обрадовича
вчера, 15:14