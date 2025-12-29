Джейлен Джонсон и Трэй Янг пропустят матч с «Оклахомой»

«Атланта» сыграет против «Оклахомы» без Янга и Джонсона.

«Атланта » отправится на выезд к действующим чемпионам «Оклахоме» в ослабленном составе. Клуб официально сообщил, что форвард Джейлен Джонсон и разыгрывающий Трэй Янг пропустят матч из‑за проблем со здоровьем. Джонсон не сыграет из-за болезни, а Янг – из-за ушиба четырехглавой мышцы правой ноги.

Ситуацию для «Хокс» может немного облегчить то, что у их соперника также будут проблемы с составом. Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн пропустит встречу из‑за растяжения левой камбаловидной мышцы. Для него это уже вторая такая травма в сезоне: впервые Хартенштайн выбыл 26 ноября и пропустил шесть матчей.