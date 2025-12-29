«Милуоки» интересуется Маликом Монком

«Бакс» проявляют интерес к разыгрывающему «Кингз» Малику Монку.

«Милуоки » предпринимает активные шаги, чтобы построить более сильную команду вокруг своего лидера, двукратного MVP Янниса Адетокумбо. Согласно информации ESPN, клуб изучает возможности для нескольких серьезных приобретений.

Как сообщают сразу несколько источников в клубе и лиге, «Бакс» обсуждают возможные сделки по ряду игроков, в том числе: Заку Лавину из «Сакраменто» (клуб уже проявлял к нему интерес и имел возможности для приобретения в прошлом), разыгрывающему «Кингз» Малику Монку и Джерами Гранту из «Портленда ».

При этом ситуация с Маликом Монком выглядит наиболее перспективной – по последним данным, «Сакраменто» готов рассмотреть предложения о его переходе в другой клуб.