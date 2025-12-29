4

«Милуоки» интересуется Маликом Монком

«Бакс» проявляют интерес к разыгрывающему «Кингз» Малику Монку.

«Милуоки» предпринимает активные шаги, чтобы построить более сильную команду вокруг своего лидера, двукратного MVP Янниса Адетокумбо. Согласно информации ESPN, клуб изучает возможности для нескольких серьезных приобретений.

Как сообщают сразу несколько источников в клубе и лиге, «Бакс» обсуждают возможные сделки по ряду игроков, в том числе: Заку Лавину из «Сакраменто» (клуб уже проявлял к нему интерес и имел возможности для приобретения в прошлом), разыгрывающему «Кингз» Малику Монку и Джерами Гранту из «Портленда».

При этом ситуация с Маликом Монком выглядит наиболее перспективной – по последним данным, «Сакраменто» готов рассмотреть предложения о его переходе в другой клуб.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ESPN
