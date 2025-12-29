Хосеп Искьердо о трансферной политике «Партизана»: «На нужного нам центрового денег не хватило, а на Пэйна средства нашлись»
Ассистент Обрадовича прокомментировал приход Кэмерона Пэйна в «Партизан».
Хосеп Мария Искьердо, ассистент Желько Обрадовича на протяжении многих лет, высказался по поводу перехода в «Партизан» американского разыгрывающего Кэмерона Пэйна, отметив нестыковки в трансферной стратегии клуба.
«В конкретном случае с центровым, которого мы хотели подписать, денег не хватило. Сейчас же средства есть на таких игроков, как Кэмерон Пэйн, – а он отнюдь не дешевый баскетболист», – заявил Искьердо.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости