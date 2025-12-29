Лука Дончич и Яннис Адетокумбо лидируют в голосовании болельщиков на Матч всех звезд, Леброн Джеймс – на 9‑м месте
Стали известны промежуточные итоги голосования болельщиков на Матч звезд НБА. В Западной конференции лидирует разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич, в Восточной – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо.
Болельщики получают 50% голосов в отборе пяти стартовых игроков от каждой конференции. На долю игроков НБА и представителей СМИ приходится по 25%.
Звездный уикенд в 2026 году пройдет в Лос-Анджелесе на домашней арене «Клипперс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт пресс-службы НБА в соцсети X
