Рейтинг лучших команд НБА. «Сан-Антонио» обошел «Оклахому» и занял 1‑е место
НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Сан‑Антонио» занял 1-ю строчку, опередив «Оклахому». Впервые в этом сезоне действующие чемпионы лишились лидерства в рейтинге. «Денвер» замыкает тройку сильнейших.
Полный рейтинг:
«Сан-Антонио» (предыдущее место – 5)
«Оклахома» (1)
«Денвер» (2)
«Нью-Йорк» (3)
«Детройт» (4)
Хьюстон» (6)
«Миннесота» (9)
«Бостон» (8)
«Лейкерс» (7)
Финикс» (10)
«Орландо» (11)
«Торонто» (13)
«Майами» (14)
«Филадельфия» (12)
Голден Стэйт» (15)
«Кливленд» (17)
«Мемфис» (18)
«Атланта» (16)
«Юта» (22)
«Шарлотт» (21)
«Бруклин» (24)
«Клипперс» (27)
«Чикаго» (25)
«Портленд» (20)
«Милуоки» (26)
«Даллас» (19)
«Новый Орлеан» (23)
«Вашингтон» (28)
«Сакраменто» (29)
«Индиана» (30)
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости